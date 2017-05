भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख शरतचंद ने कहा पाकिस्‍तान की ओर से भारतीय जवानों के अपमान का बदला सेना जरूर लेगी। समय और जगह भारत तय करेगा।

Story first published: Wednesday, May 3, 2017, 9:46 [IST]

English summary

The response to Pakistan which mutilated the bodies of two Indian soldiers will be harsh. The reaction to this ghastly incident would be at a time and place of India's choosing.