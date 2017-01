जल्लीकट्टू के समर्थन में पीएम मोदी ने किया ट्वीट, कहा तमिलनाडु के लिए हर कदम उठाने को तैयार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु के विकास के लिए हर कदम उठाने को तैयार है।

Will fulfil cultural ambitions of Tamil Nadu, Says PM Narendra Modi.