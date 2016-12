तो ये है दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग के अचानक इस्तीफे की वजह!

दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग के अचानक इस्तीफे के बाद कयासों के बाजार गर्म हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर उन्होंने अचानक इस्तीफा क्यों दिया...

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, December 22, 2016, 17:56 [IST]

English summary

Why Lieutenant Governor of Delhi Najeeb Jung sudden resignation his post?