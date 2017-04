खुला राज, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, जानने के लिए जरूर यहां क्लिक करें

आज पर्दे पर 'बाहुबली 2' रिलीज हो गई है और आज लोगों को इस बात का जवाब मिल गया कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा?

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, April 28, 2017, 13:32 [IST]

English summary

Why Kattappa killed Baahubali? The answer is just a day away but before you know SS Rajamouli's version, check out what fans have to say.