हिमाचल की सत्ता पाने के लिए कांगड़ा फतह क्यों करना चाहते हैं शाह?

शिमला की सत्ता का रास्ता कांगड़ा से होकर जाता है। कांंगड़ा सबसे बड़ा जिला है और यहां 15 विधानसभा सीटें हैं। यहां जीतना भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, May 2, 2017, 12:28 [IST]

English summary

Why Kangra is important for BJP to get power in Himachal Pradesh.