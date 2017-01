पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए क्यों खास हैं नवजोत सिंह सिद्धू?

आम आदमी पार्टी जिस वोट बैंक पर टारगेट कर रही थी, सिद्धू के आने से कांग्रेस की मुश्किल थोड़ी आसान होगी और AAP को वहां कड़ी टक्कर मिलेगी।

Story first published: Monday, January 16, 2017, 16:24 [IST]

English summary

The Congress was all smiles after it roped in Navjot Singh Sidhu into the party on Sunday. For the Congress its most realistic chance lies in Punjab when compared to the other poll bound states of Uttar Pradesh, Uttarakhand, Manipur and Goa.