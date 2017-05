राज्‍यसभा के सांसद राजीव चंद्रशेखर की ओर से पाकिस्‍तान को आतंकी देश घोषित करने वाला बिल हाल ही में किया गया था पेश लेकिन सरकार ने बिल को कर दिया था खारिज।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, May 4, 2017, 13:10 [IST]

English summary

In the Private Bill, the MP had sought to impose legal, economic and travel sanctions on citizens of countries that promoted terror.