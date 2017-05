एम्स के डॉक्टर क्यों सीख रहे हैं कराटे?

एम्स अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट थी. एक घायल मरीज़ को अंदर लाने वालों की कमर में पिस्तौल लटक रही थी.

By: नितिन श्रीवास्तव - बीबीसी संवाददाता

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, May 5, 2017, 11:30 [IST]

English summary

Why are doctors of AIIMS learning Karate?