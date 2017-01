केंद्रीय जांच ब्‍यूरों (सीबीआई) के अगले चीफ के तौर पर दिल्‍ली पुलिस के कमिश्‍नर आलोक वर्मा का नाम सबसे आगे। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दूसरे अधिकारियों ने की उनके नाम पर चर्चा।

Story first published: Tuesday, January 17, 2017, 11:09 [IST]

English summary

Sources indicate that Delhi Police Commissioner, Alok Verma is a front-runner for the post of the next chief of the Central Bureau of Investigation (CBI).