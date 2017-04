'बुलेट ट्रेन की स्पीड' से ज्यादा तेज ओडिशा के इस रेल प्रस्ताव को ट्विटर पर सुरेश प्रभु ने किया मंजूर

शायद ही ऐसा कभी हुआ हो कि रेलवे से जुड़ा कोई प्रस्ताव सिर्फ 4 मिनट में मंजूर हो गया हो।

Subscribe to Oneindia Hindi

नई दिल्ली। रेल मंत्री सुरेश प्रभु के बारे में यह बात कही जाती है कि वो फैसला लेने में देर नहीं करते। कुछ ऐसा ही अब प्रभु ने कर दिखाया है। इतना ही नहीं इस बार तो प्रभु की गति बुलेट ट्रेन की स्पीड से भी ज्यादा थी। ओडिशा सीएम ने किया ट्वीट बता दें कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की ओर से ट्विटर पर नए रेल लाइन का प्रस्ताव दिया गया था। जिसे प्रभु ने तीन मिनट के भीतर ही स्वीकार कर लिया। इतना ही नहीं सीएम पटनायक ने परियोजना की कुल लागत का आधा, राज्य सरकार की ओर से दिए जाने की पेशकश की जिसको भी प्रभु ने स्वीकर कर ली। पटनायक ने लिखा था... सीएम पटनायक ने प्रभु को यह ट्वीट शुक्रवार को रात दस बजकर 4 मिनट पर किया गया था। अपने ट्वीट में पटनायक ने पुरी से कोणार्क के बीच पर्यटन की संभावना को और आगे बढ़ाने के लिए नई रेल लाइन का प्रस्ताव दिया था। सीएम कार्यालय ने कहा ओडिशा के सीएम कार्कालय की ओर से कहा गया कि सीएम पटनायर ने पुरी से कोणार्क के बीच पर्यटन की संभावना बढ़ाने के लिए नई रेल लाइन की कुल लागत का आधा राज्य सरकार की ओर से दिए जाने का प्रस्ताव दिया। सीएम पटनायक ने ट्वीट कर अपील की थी कि सुरेश प्रभु जल्द से जल्द मंजूरी देने और समय पर पूरा करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएं। प्रभु ने लिखा... इसके तुरंत 4 मिनट बाद प्रभु की ओर से ट्विटर पर ही रिप्लाई आया कि हम किसी भी दिन हस्ताक्षर करने को तैयार हैं। हम इंतजार कर रहे हैं। प्रभु ने ट्वीट में लिखा कि यह हमारी ही पहल थी कि राज्यों के साथ साझेदारी की जाए।

WHAT OTHERS ARE READING