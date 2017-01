लालू ने बिहार की सड़कों को बताया था...ओमपुरी के गाल जैसा

आज से कई वर्ष पहले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार की सड़कों की तुलना अभिनेता ओमपुरी के गाल से की थी।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, January 6, 2017, 14:24 [IST]

English summary

Actor Om Puri, who was 66, is no more with us as he suffered a cardiac arrest on Friday morning in Mumbai. When Lalu said that Bihar roads look like Om Puri's cheeks.