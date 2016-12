ट्विटर पर कर्नाटक के मुख्‍यमंत्री सिद्धारमैया से हुई गलती। चीन के सियाचुन प्रांत को लिख गए सियाचिन और झेलनी पड़ी शर्म और आलोचना।

Thursday, December 22, 2016, 14:01 [IST]

A simple typo error came as a major embarrassment to the chief minister of Karnataka Siddaramaiah.