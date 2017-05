जब एक मिग पायलट ने सरकार को झुकाया

पत्रकार राहुल बेदी के अनुसार पिछले 46 सालों में मिग 21 दुर्घटनाओं में 171 पायलट मारे गए हैं.

By: विनीत खरे - बीबीसी संवाददाता, दिल्ली

Story first published: Friday, May 5, 2017, 8:15 [IST]

When a MiG pilot tilted the government.

