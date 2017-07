अगर आप यूज़ करते हैं WhatsApp तो एक बुरी खबर है, कंपनी पर लगा गंभीर आरोप

India

इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन (ईएफएफ) ने अपनी 'Who Has Your Back' नाम वाली वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि व्हाट्सएप द्वारा डिफ़ॉल्ट रूप से एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन को अपनाने बावजूद, इसकी नीतियां सरकार की गोपनीयता की सुरक्षा के लिए बहुत कमजोर हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि यूजर्स के डाटा को सरकार के साथ शेयरिंग को लेकर व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी काफी कमजोर है।

Story first published: Thursday, July 13, 2017, 18:43 [IST]

