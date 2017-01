इस चुनाव में वोटरों को दी जाने वाली फोटो वोटर स्लिप, कैसे आएगी आपके काम

चुनाव आयोग ने पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में सभी वोटरों को फोटो वोटर स्लिप जारी करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को निर्देश है कि चुनाव से पहले वोटरों को फोटो वोटर स्लिप जारी कर दिए जाएं।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, January 4, 2017, 16:49 [IST]

English summary

What is the photo voter slip in election?