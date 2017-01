इंडियन आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत की नियुक्ति विवाद पर बोले रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर। रक्षा मंत्री ने कहा सारे नियमों का पालन करके ही सरकार ने की है आर्मी चीफ की नियुक्ति।

Story first published: Wednesday, January 4, 2017, 12:27 [IST]

Defence Minister Manohar Parrikar has said that all the procedures were 'perfectly followed' by the government in appointing the new Army Chief.