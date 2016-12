अब तक क्यों नहीं जमा कराए पैसे? पढ़िए लोगों ने क्या दिए जवाब

ग्राहकों से जब ये पूछा गया कि उन्होंने अब तक पैसे जमा क्यों नहीं करवाए तो इस पर लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया।

Story first published: Wednesday, December 21, 2016, 15:35 [IST]

English summary

what answers given by public on question of depositing old notes so late