पश्चिम बंगाल: गंगासागर मेले में भगदड़, 6 की मौत

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के गंगासागर मेला में भगदड़ मच गई है। ताजा जानकारी के मुताबिक इस भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के घायल होने की सूचना है।

एएनआई के मुताबिक भगदड़ कचुबेरिया इलाके में जेटी नंबर पांच पर हुई। ये इलाका 24 परगना से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। भगदड़ तब हुई जब लोग बोट पर सवार हो रहे थे। ताजा जानकारी के मुताबिक अभी तक 10 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

(Gangasagar) West Bengal: Stampede in Gangasagar fair, 1 dead. More details awaited pic.twitter.com/wp1fCKsPUf

Latest visuals from the Gangasagar (West Bengal) fair stampede site, 6 dead and 10 hospitalised. pic.twitter.com/qCkVBED0uG