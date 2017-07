बशीरहाट: भाजपा की नेता रूपा गांगुली को किया गिरफ्तार, कांग्रेस नेताओं को जाने से रोका

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में एक नाबालिग की ओर से फेसबुक पोस्ट पर शुरू हुई हिंसा अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। फिलहाल इलाके में धारा 144 लगा दी गई है।

वहीं शुक्रवार को भाजपा सांसद रूपा गांगुली को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब वो बशीरहाट जा रही थीं। इसके साथ ही अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को भी बशीरहाट में प्रवेश करने से रोक दिया गया।

फेसबुक पर बच्चे विवादित पोस्ट किया था, जिसके बाद हिंसा हो गई। इसके बाद लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़कें ब्लॉक कर दी थीं। इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे थे।

ये भी पढ़ें: लालू के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी के बीच नीतीश ने बुलाई बैठक

पुलिस ने किया गिरफ्तार

जिस शख्स ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट की थी, उसे पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। शख्स को कोर्ट के सामने पेश भी किया गया, जिसके बाद उसे बशीरहाट जेल भेज दिया गया है।

हिंसा में पुलिस की कई गाड़ियों के साथ भी तोड़फोड़ की गई। इस हिंसा में एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल भी हो गया था, जिसे कोलकाता के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

कार्तिक घोष की मौत

इस व्यक्ति का नाम कार्तिक घोष था, जिसकी उम्र 60 साल थी। कार्तिक की गर्दन पर चाकू से वार किया गया था। बुरी तरह से घायल होने की वजह से इस शख्स की मौत हो चुकी है। हिंसा कर रही भीड़ का आरोप है कि पुलिस पिछले तीन दिनों से चल रही इस हिंसा में सिर्फ एक ही संप्रदाय को निशाना बना रही है।

ये भी पढ़ें: सीबीआई की कार्रवाई को लालू यादव ने बताया राजनीति साजिश, कहा- हम डरने वाले नहीं

West Bengal : Conflicts arises in Darjeeling makes tourist scared of that place