BSF जवान तेज बहादुर यादव की पत्नी ने कहा, 'सीबीआई जांच के बिना सच सामने नहीं आएगा'

तेज बहादुर ने कहा था कि चंद अफसरों की वजह से उन्हें किस हाल में नौकरी करनी पड़ती है। उन्हें जो खाना मिलता है उसकी क्वालिटी बेहद खराब होती है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Saturday, January 14, 2017, 13:27 [IST]

English summary

We don't want an internal inquiry, CBI must inquire. Truth will be out only then: Sharmila, wife of BSF Jawan Tej Bahadur.