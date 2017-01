चुनाव से पहले हीरो बने कैप्टन अमरिंदर सिंह, फिल्म का ट्रेलर हुआ जारी, देखें वीडियो

पंजाब चुनाव से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह का फिल्मी वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में कैप्टन हीरो की तरह केजरीवाल और बादल की धुलाई कर रहे हैं।

First time I've seen the Congress get creative with election communication. Betting this is the Prashant Kishore effect. Fun watch. pic.twitter.com/C00kPelgBb

Story first published: Friday, January 20, 2017, 21:03 [IST]

English summary

Punjab is gearing up for the assembly elections slated to begin in less than a month. Main contenders SAD-BJP, Congress and Aam Aadmi Party are locked in a fierce battle to win this crucial election.