देखें पंजाब में बैंक कैशवैन से डकैती का Video, कैसे बंदूक की नोंक पर लूट ली 1.33 करोड़ रुपए

बैंक के कैशवैन की डकैती का वीडियो आया सामने। हथियार के दम पर लूट लिए 1.33 करोड़ रुपए।

Subscribe to Oneindia Hindi

#WATCH : Armed men loots Rs 1.33 crore from a cash van near Patiala in Punjab. (May 2) pic.twitter.com/mKhW7uQmwi

Story first published: Wednesday, May 3, 2017, 22:03 [IST]

English summary

In a daring daylight robbery, armed men looted Rs 1.33 crore from a van belonging to a private bank after firing at its driver in Banur near Rajpura town in this district , Video goes viral.