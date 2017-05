नवाज शरीफ और भारत के बिजनेस टायकून जिंदल की सीक्रेट मीटिंग का नतीजा पुंछ की घटना

पिछले दिनों भारतीय बिजनेस टायकून सज्‍जन जिंदल ने की थी पाकिस्‍तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात। इस मुलाकात के तुरंत बाद ही पाकिस्‍तान सेना ने पुंछ की घटना को अंजाम दिया।

Story first published: Wednesday, May 3, 2017, 12:18 [IST]

English summary

Incidents like Poonch are not new. Pakistan Prime Minister Nawaz Sharif was in the cross-chairs of the army's ire even when the Lahore Declaration was signed.