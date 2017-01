अरविंद केजरीवाल को ट्विटर पर कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह ने दिया करारा जवाब

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को जिताने के लिए लम्बी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। केजरीवाल ने पंजाब में अकाली दल और कांग्रेस की सांठगांठ होने का भी आरोप लगाया है।

केजरीवाल ने ट्वीट किया- 'कैप्टन लम्बी से बड़े बादल जी को जिताने के लिए लड़ रहे। पंजाबी जानना चाहते हैं-बादलों से आपकी क्या डील हुई, पंजाब की पीठ में क्यों छुरा घोंपा।' बता दें कि पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह ने घोषणा की थी कि वे लम्बी विधानसभा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा था कि बादल परिवार के शीर्ष नेता को हराकर वह पंजाब की बर्बादी का बदला लेना चाहते हैं।



केजरीवाल के ट्वीट पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पलटवार किया और करारा तंज कसा। उन्होंने लिखा, 'मेरे दोस्त, पंजाब ही नहीं पूरा देश जानना चाहता है कि कब और कहां आप अपना इलाज कराएंगे। प्लीज बताइए।' इसके पहले सोमवार को भी अमरिंदर सिंह ने केजरीवाल को ट्विटर पर लपेटे में लिया था और कहा था कि उन्हें वाकई में चेकअप कराने की जरूरत है।

My friend, पंजाब ही नहीं पूरा देश जानना चाहता है - when & where will you get yourself treated @ArvindKejriwal ? Please. https://t.co/QzQqwtdPvM