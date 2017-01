समलैंगिक राजकुमार ने बयां की पुलिस की हैवानियत, जेल में करते हैं शारीरिक शोषण

उनकी संस्था लक्ष्य फाउंडेशन समलैंगिक पुरुषों तथा ट्रांसजेंडरों के साथ काम करती है, और सुरक्षित सेक्स का प्रचार करती है, हालांकि उन्हें पुलिस की ओर से लगातार बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

Story first published: Friday, January 20, 2017, 17:01 [IST]

In an interview with AFP, Manvendra Singh Gohil, India's first openly gay royal, said that volunteers who educated homosexual men and the transgender community about safe sex were constantly and brutally harassed by the police.