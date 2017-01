वोडाफोन का नया प्लान, अनलिमिटेड कॉल और 24 जीबी डाटा

रिलायंस जियो के बाद टेलिकॉम कंपनियों के बीच सस्ते कॉलिंग और इंटरनेट प्लान देने की होड़ मच गई है। इसी क्रम में वोडाफोन ने दो जबरदस्त प्लान लॉन्च किए हैं।

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 14:12 [IST]

English summary

Vodafone launches two new plans for unlimited calls and internet data benefits.