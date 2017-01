कोहली और साक्षी को मिलेगा पद्मश्री, पढ़ें पूरी लिस्ट

इस साल पद्मश्री हासिल करने वाले प्रमुख लोगों में इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली रेसलर साक्षी मलिक का नाम शामिल है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 15:36 [IST]

English summary

Indian cricket captain Virat Kohli and Rio Olympics bronze medallist Sakshi Malik are among those in the to be conferred the Padma awards.