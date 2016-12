यूपी कांग्रेस अध्यक्ष राजबब्बर ने खोया आपा, कार्यकर्ता के नोंचे बाल, वीडियो वायरल

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर अपना आपा इस तरह खो बैठे की एक कार्यकर्ता के बाल नोंच डाले।

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 16:15 [IST]

English summary

Raj Babbar angry over young man snatches hair during Saharanpur Congress Rally, here is viral video, have a look.