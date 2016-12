विरल आचार्य बने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर, जानिए इनके बारे में 10 बड़ी बातें

विरल आचार्य को भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के पद पर नियुक्त किया गया है। उर्जित पटेल के गवर्नर बनने के बाद यह पद खाली हो गया था, जिसे विरल आचार्य ने भर दिया है।

Wednesday, December 28, 2016, 17:39 [IST]

viral acharya appointed as the deputy governor of rbi