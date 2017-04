तस्वीरों में देखें, इलाहाबाद में उग्र विश्वविद्यालय के छात्रों का उत्पात, जलायी स्कूल और सरकारी बसें

उत्तर प्रदेश स्थित इलाहाबाद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों की विनाशलीला का पूरा शहर गवाह बना। उग्र छात्रों ने सरकारी बसें तो जलाई हीं, प्राइवेट बसों को भी आग के हवाले कर दीं।

Story first published: Saturday, April 29, 2017, 2:30 [IST]

English summary

Violence in Allahabad University as hostel inmates go on a rampage.