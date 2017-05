विक्रम भट्ट ने कबूली एक्ट्रेस सुष्मिता सेन और अमीषा पटेल के साथ अफेयर की बात, सुसाइड की कोशिश

डायरेक्टर विक्रम भट्ट ने कबूला इस एक्ट्रेस के साथ अफेयर की बात। शादी टूटने से थे निराश।

Story first published: Sunday, April 30, 2017, 22:01 [IST]

English summary

Vikram Bhatt recently confessed more about his alleged affairs with Bollywood actors Ameesha Patel and Sushmita Sen.