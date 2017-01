विजय माल्य ने 6203 करोड़ रुपए का कर्ज किंगफिशर एयरलाइंस के लिए लिया था। किंगफिशर एयरलाइंस अब पूरी तरह बंद हो चुका है।

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 17:43 [IST]

English summary

The Debt Recovery Tribunal in Bengaluru has allowed banks to start proceedings for recovery of nearly Rs. 9,000 crore from liquor baron Vijay Mallya and some of his companies in connection with the Kingfisher Airlines case.