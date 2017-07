नज़रियाः 'लालू की राजनीतिक हैसियत पहले जैसी नहीं रही'

India

उर्मिलेश - वरिष्ठ पत्रकार, बीबीसी हिंदी डॉट कॉम के लिए

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Saturday, July 8, 2017, 7:15 [IST]

English summary

View: 'Lalu's political status is not the same as before'.