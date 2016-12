यूपी में दबंगों का कहर: बीच सड़क पर महिला से छेड़खानी,रोका तो फोड़ दिया सिर

यूपी के मैनपुरी में बीच सड़क पर महिला से छेड़खानी की गई। जब महिला से विरोध किया तो उसकी डंडों से पिटाई कर दी गई।

Story first published: Tuesday, December 20, 2016, 22:25 [IST]

English summary

Women assault publicly in Mainpuri, Uttar pradesh, Video Goes Viral on social Media.