Video: सुकमा हमले के बाद दुखी सीआरपीएफ जवान ने कहा, 'अब खून का बदला खून'

सुकमा हमले के बाद दुखी सीआरपीएफ जवान का वीडियो वायरल। कहा अब बहुत हुआ और अब समय आ गया है जब 'खून का बदला सिर्फ खून होना चाहिए।'

नई दिल्‍ली। मंगलवार को छत्‍तीसगढ़ के सुकमा में एक नक्‍सली हमला हुआ जिसमें सीआरपीएफ के 25 जवान शहीद हो गए। इस हमले ने जवानों के मनोबल पर असर डालना शुरू कर दिया है। सीआरपीएफ के एक जवान का वीडियो इस बात का सुबूत है। सीआरपीएफ जवान ने कहा है, 'अब बहुत हो गया और खून का बदला खून ही होना चाहिए।' आपके पास है यूनिफॉर्म की ताकत आंख में आंसू लिए हुए इस जवान ने वीडियो में कहा, 'यह संदेश अर्धसैनिक बलों के उन सभी जवानों के लिए और अधिकारियों के लिए है जो एंटी-नक्‍सल ऑपरेशन में लगे हैं। मेरी गुजारिश है कि अब बहुत हो गया। हम जंगलों में रहते हैं जहां न तो खाना मिलता है और न ही नेटवर्क मिलता है कि हम अपने मां-बाप से बात कर सकें। हम अपने घरों से दूर रहने को मजबूर है और इसके बाद भी ऐसे कई जवानों के घर उजड़ गए हैं।' जवान के मुताबिक जवानों के पास यूनिफॉर्म है और हथियार है। जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं न तो वह सरकार की है , न संविधान की और न ही समाज की है। अगर यह लड़ाई इन तीनों की होती तो अब तक सब खत्‍म हो चुका होता। कसम खाइए जवानों की मौत का बदला लेंगे जवान ने कहा कि अब हम सबको कसम खानी होगी कि हम जितने भी लोग एंटी-नक्‍सल ऑपरेशन में लगे हैं वे सभी जवानों के खून का बदला खून से लेंगे। अब बर्दाश्‍त नहीं होता है और भले ही कितना टाइम लगे लेकिन इस समस्‍या को खत्‍म करना ही होगा। जवान का कहना था कि मीडिया में चार दिन तक बहस होती है और फिर सब शांत बैठ जाते हैं। ऐसा कब तक चलेगा अब हमें कोई फैसला लेना होगा। इस जवान की मानें तो अब किसी भी स्‍पेशल पावर एक्‍ट का इंतजार नहीं करना चाहिए। यह वीडियो अब वायरल हो चुका है और फेसबुक से लेकर ट्विटर पर इसे शेयर किया जा रहा है।

