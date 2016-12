Video: CM सिद्धारमैया ने कर्मचारी से बंधवाया जूता, देनी पड़ी सफाई पर वीडियो हुआ वायरल

बैंगलुरू। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में सिद्धारमैया के जूते का फीता एक शख्स बांध रहा है। जिस वक्त वो शख्स सिद्धारमैया के जूते बांध रहा होता है मुख्यमंत्री का ध्यान कहीं और होता है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि जो शख्स सिद्धारमैया के जूते बांध रहा है वो उनके दफ्तर का कर्मचारी है। हलांकि सरकार की ओर से इस बारे में सफाई दी गई है कि जो शख्स मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के जूते का फीता बांध रहा था वो उनके दफ्तर का कर्मचारी नहीं बल्कि उनका रिश्तेदार है। आइए आपको इस घटनाक्रम और उस वायर वीडियो के बारे में बताएं...जब कर्नाटक के सीएम ने सियाचिन को बता डाला चीन का हिस्‍सा

दरअसल मैसूरु में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेकर जब सीएम सिद्धारमैया लौट रहे थे तो एक व्यक्ति उनके जूते का फीता बांध रहा था। खबरें आई कि जो व्यक्ति सिद्धारमैया का जूता बांध रहा था वो उनका निजी सहायक था, जो मैसूरु में उनके घर में रहता है। विपक्षी पार्टियों ने इस वीडियो को लेकर सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। भाजपा ने उन्हें अहंकारी और छद्म समाजवादी कहा। जिसके बाद सीएम कार्यालय की ओर से सफाई दी गई कि जो व्यक्ति जूते का फीता बांद रहा था वो कर्मचारी नहीं बल्कि उनका रिश्तेदार है।

I want to clarify that nobody was putting my shoes on. The photo in question was taken while a relative had bent down to look for my shoes.