25 वर्ष के शहीद कैप्‍टन आयुष यादव का शव जैसे ही पहुंचा कानपुर लोगों ने रास्‍ते में रुक-रुक कर किया उनकी शहादत को सलाम। तीन वर्ष पहले सेना में हुए थे कमीशंड और हाल में कैप्‍टन रैंक पर हुआ था प्रमोशन।

Saturday, April 29, 2017, 10:42 [IST]

People of Kanpur saluted when the dead body of Captain Ayush Yadav martyred in Kuwapara Attack reached to his home town.