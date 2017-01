बोले वैंकेया - बजट किसी राज्य विशेष के लिए नहीं देश का होता है, पेश ना होने से रुक जाएगा विकास

बजट की तारीख पर केंद्र सरकार और विपक्षी दलों के बीच मची रार पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री वैंकेया नायडू ने कहा कि बजट ना होने से विकास नही होगा।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, January 6, 2017, 16:37 [IST]

English summary

Venkaiah Naidu said Union Budget for country, not state specific