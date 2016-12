बोले वासुदेवानंद सरस्वती- हिन्दू पैदा करें 10 बच्चे, भगवान करेगा उनकी रक्षा

महाराष्ट्र के नागपुर में धर्म संस्कृति महाकुंभ के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई। RSS के गढ़ में हुए इस महाकुंभ में देश की आबादी से लेकर गोहत्या तक के मुद्दों पर विभिन्न नेताओं और ऋषियों ने राय रखी।

Story first published: Monday, December 26, 2016, 13:34 [IST]

English summary

Vasudevanand Saraswati said Have 10 kids, god will take care of them