उत्तराखंड में पहाड़ की बेटी लगाएंगी सपा की नैया पार

उत्तराखंड समाजवादी पार्टी नेतृत्व डिंपल यादव को मुख्य प्रचारक के रूप में करना चाहता है आगे, पहाड़ की बेटी से मिल सकता है पार्टी को लाभ

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 19:24 [IST]

English summary

Uttarakhand Samajwadi party want Dimpal Yadav their chief campaigner. They are in favor to project her as Pahad ki Beti.