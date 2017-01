महागठबंधन को लेकर आज दिल्ली में राहुल गांधी से मिल सकते हैं अखिलेश

यूपी की सत्ता में वापसी का ख्वाब देख रहे युवा सीएम आज कांग्रेस के साथ गठबंधन के मुद्दे पर कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात कर सकते हैं।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 9:54 [IST]

English summary

Uttar Pradesh Chief Minister Akhilesh Yadav is likely to meet Congress vice president Rahul Gandhi today (Tuesday) to discuss the strategy for the upcoming Uttar Pradesh Assembly elections 2017.