यूपी चुनाव 2017: भाजपा ने जारी की 155 उम्मीदवारों की दूसरी सूची, राजनाथ सिंह के बेटे को टिकट

यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने 155 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है। इसमें राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को नोएडा से टिकट दिया गया है।

Sunday, January 22, 2017, 18:49 [IST]

