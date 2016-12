सांप के डसने के बाद घर वालों ने बहा दिया था नदी में, 40 साल बाद वापस लौटी

महिला की बेटियों ने बताया कि पहले उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि उनकी मां जिंदा होकर लौट आई है लेकिन जब उन्होंने अपनी मां के शरीर पर बचपन का एक निशान देखा तो उन्हें विश्वास हो गया।

Story first published: Saturday, December 24, 2016, 11:08 [IST]

English summary

UP woman comes back from dead after 40 years, had died of snake bite in 1976.