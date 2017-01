सपा में तकरार के बीच क्या काम करेगा अखिलेश यादव का 'प्लान-बी'?

किसी और पार्टी के चिन्ह पर चुनाव लड़ना अखिलेश यादव और सपा के चुनाव चिन्ह साइकिल दोनों के लिए भारी पड़ेगा। फिर अखिलेश यादव के सामने असल समाजवादी दिखने की भी चुनौती होगी।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 5:49 [IST]

English summary

UP chief minister Akhilesh Yadav has Plan B to fight assembly elections.