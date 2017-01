गधे पर बैठकर नामांकन करने पहुंचे उम्मीदवार, अब तक की सरकारों को कोसा

पहले चरण के नामांकन के लिए देवी राम प्रजापति ने सोमवार को पर्चा दाखिल किया। वह पर्चा दाखिल करने के लिए उन्होंने दूसरे नेताओं की तरह लग्जरी कार का इस्तेमाल नहीं किया।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 17:19 [IST]

English summary

UP assembly elections 2017 candidate goes to file nomination riding a donkey.