यूपी विधानसभा चुनाव 2017: अखिलेश बनाम मुलायम: बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है

मुलायम सिंह यादव ने पार्टी के 325 उम्मीदवारों की सूची जारी की, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कई चहेतों के टिकट काट दिए हैं।

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 11:35 [IST]

English summary

The raging ticket war in the Samajwadi Party came out into the open on Wednesday when Mulayam Singh Yadav announced the candidates for 325 of the 403 Assembly seats in Uttar Pradesh, ignoring his son Akhilesh Yadav’s objections to certain tainted names.