यूपी विधानसभा चुनाव 2017: जानिए हनुमान अखिलेश के लिए कौन बना जामवंत?

अखिलेश की ओर से जो सूची जारी की गयी है उसमें 171 मौजूदा विधायकों को फिर टिकट दिया है जबकि 64 उन सीटों के भी प्रत्याशी घोषित किए हैं जहां पर 2012 में पार्टी हार गई थी।

Story first published: Friday, December 30, 2016, 9:37 [IST]

Upset with his father Mulayam Singh Yadav’s list of SP candidates for the assembly elections in Uttar Pradesh, Chief Minister Akhilesh Yadav, in an act of defiance, put out his own list of candidates late Thursday.