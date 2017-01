अखिलेश 'साइकिल' चुनाव चिह्न के असली हकदार थे : ममता बनर्जी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बधाई दी और कहा कि वह समाजवादी पार्टी के चुनाव चिह्न 'साइकिल' के वास्तविक हकदार थे। ममता ने ये बात ट्वीट के जरिए कही। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव: असफलता के ये आंकड़े बोलते नहीं चिल्लाते हैं

पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोली ममता बनर्जी ने एक तरह से ये जता दिया कि वो अखिलेश और सपा दोनों का समर्थन करती हैं।

चुनाव आयोग ने सपा का अध्यक्ष अखिलेश यादव को माना

आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने सपा का अध्यक्ष अखिलेश यादव को मानते हुए कहा कि पार्टी के चुनाव चिह्न 'साइकिल' पर अखिलेश का ही हक है। इस समय पूरी सपा पार्टी दो गुटों में बंट चुकी है, एक गुट अखिलेश भईया के नारे लगा रहा है तो एक नेताजी यानी कि मुलायम के गुण गा रहा है।दोनों गुटों के बीच पार्टी के चुनाव चिह्न 'साइकिल' को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया था, जिसे निर्वाचन आयोग ने सोमवार को खत्म कर दिया।

11 फरवरी से चुनावी दंगल शुरू

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में एक महीने से भी कम समय रह गया है। 11 फरवरी से शुरू होने वाला आगामी विधानसभा चुनाव सात चरणों में आठ मार्च को खत्म होगा। ऐसे में सत्तासीन सपा पार्टी का आंतरिक विवाद चुनावों में उसके लिए खतरा साबित हो सकता है, फिलहाल सब कुछ वक्त के घेरे में है , देखते हैं कि वर्चस्व की इस लड़ाई में जीत किसकी होती है।

Congratulations @yadavakhilesh for getting SP symbol. You deserve it