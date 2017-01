प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधने वाले राहुल गांधी पर स्मृति का पलटवार, तीन ट्वीट से दिया जवाब

नई दिल्ली। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने नोटबंदी के फैसले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को घेरते हुए दावा किया कि अब अच्छे दिन केवल 2019 में ही आएगा जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार आएगी। राहुल गांधी के भाषण का वो हिस्सा सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने ढाई साल में वो कर दिया जो कांग्रेस 70 साल में नहीं कर सकी। राहुल गांधी का ये बयान इस संदर्भ में आया था कि मोदी सरकार और भाजपा ने पिछले ढाई सालों में आरबीआई, न्यायपालिका समेत अहम संस्थानों को कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन उनके बयान का वही हिस्सा वायरल किया गया जिसमें लगे कि वो बीजेपी की बड़ाई कर रहे हैं। ऐसे ही राहुल गांधी के बयान के कुछ खास हिस्से को ही सोशल मीडिया में वायरल किया गया।

इस बीच राहुल गांधी के प्रधानमंत्री को निशाना बनाए जाने पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पलटवार किया है। उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी की बढ़ती लोकप्रियता से परेशान हैं और अपनी राजनीतिक विरासत को बचाने की कवायद कर रहे हैं। स्मृति ईरानी ने अपने ट्विटर अकाउंट से तीन लगातार ट्वीट किया और राहुल गांधी को घेरा। कांग्रेस उपाध्यक्ष के अच्छे दिन वाले कमेंट पर स्मृति इरानी ने कहा कि क्या कांग्रेस मान रही है कि देश में दशकों से कांग्रेस शासन के बाद भी अच्छे दिन नहीं आए?



Is this an admission that decades of Congress rule in our country were not Acche Din??? https://t.co/NuRG4nHPP7