केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ICU में भर्ती, सांस लेने में तकलीफ

पटना। केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री राम विलास पासवान की तबियत अचानक बिगड़ गई है। उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सांस लेने में तकलीफ होने पर उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है।

राम विलास पासवान को राजधानी पटना के परास हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि रामविलास पासवान के तबीयत अचानक बिगड़ गई है। वो पटना में एक बैठक में हिस्सा ले रहे थे कि शाम 8 बजकर 30 मिनट के करीब अचानक उन्होंने सांस लेने में दिक्कत हने लगी। उन्होंने अपनी तकलीफ बताई। इस पर उन्हें फौरन पास के पारस अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्हें तुरंत ही आईसीयू में एडमिट कर लिया गया। डॉक्टर उनकी सेहत पर नजर बनाएं हुए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें तुरंत एयर एंबुलेंस से दिल्ली भेजा जाएगा। रामविलास पासवान की तबियत की सूचना पाते ही बेली रोड स्थित परास अस्पताल के बाहर समर्थकों की भीड़ जमा होने लगी है।

Union Minister Ram Vilas Paswan admitted to Paras Hospital in Patna after complaining of breathlessness